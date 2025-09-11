Эксперт Шеляков: для живых уголков в школах понадобится специалист

Фото: 123RF/deklofenak

Школе придется иметь своего специалиста, чтобы организовать для учащихся живой уголок. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Ранее в Госдуме предложили возродить живые уголки в российских школах, чтобы научить детей заботиться о животных и понимать их потребности. Кроме того, по мнению парламентариев, современные школы позволяют вернуть эту практику.

Шеляков, комментируя инициативу, подчеркнул, что любое общественное место подобного рода должно находиться под надзором ветеринарного врача.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Он прикрепляется к данному объекту и смотрит за здоровьем животных, проводит все необходимые обработки и вакцинации. При этом лучше, конечно, если бы у школы был и свой специалист.

По его словам, мера позволила бы прививать школьникам базовые практические навыки на уроках биологии. Также, чтобы у животных не было стресса, детям нужно будет объяснять правила обращения с ними. При этом, добавил Шеляков, надо прививать и понимание того, что животное не игрушка.

"Было бы хорошо, если в таких живых уголках содержались и сельскохозяйственные животные. Бывает такое, что в городских условиях дети едят яйца, а не знают, как курица выглядит", – сказал он.

Как отметил эксперт, виды животных для живого уголка можно согласовать с ветеринаром.

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков считает идею иметь в школе живой уголок неплохой. Однако он отметил, что для этого надо определить, на кого ляжет нагрузка в виде дополнительной работы.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" То, что сейчас этих живых уголков нет, говорит о том, что учителя просто заняты. Поэтому решение об их создании должна принимать сама школа и коллектив.

Он также считает, что это можно связать с уроками природоведения, географии и биологии.

