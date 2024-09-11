"Ведомости": Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке недвижимости

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Правительственная комиссия утвердила поправки, согласно которым Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке объектов недвижимости. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Эта мера предложена в связи с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина по повышению эффективности системы борьбы с отмыванием денег. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение позволит обеспечить конфиденциальность проверок ведомством, которое сможет выявлять незаконные сделки с имуществом.

Но старший партнер одного из адвокатских бюро Юлий Тай считает, что эта идея приведет к злоупотреблениям, так как Росфинмониторинг уже имеет большой круг полномочий по сбору данных из банков и иных организаций.

Кроме того, летом прошлого года стало известно, что Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, согласно которому предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями.

Уточнялось, что именно операции с драгоценностями и ювелирными изделиями наиболее распространены в схемах с отмыванием денег. На данный момент банки могут сами определить происхождение денег и направить информацию в нужные органы, если сочтут операцию подозрительной. Возможные поправки предлагают сделать это обязанностью.

