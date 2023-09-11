Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости гриппом средней интенсивности в конце года

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Подъем заболеваемости гриппом в РФ прогнозируется средней интенсивности в текущем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется ближе к концу года, обычно это ноябрь–декабрь", – отметила она.

По словам Поповой, россиянам необходимо привиться против гриппа. Глава ведомства уточнила, что около 45% вакцин поставили в регионы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания начнется в сентябре. По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ можно с помощью правильного питания и достаточного количества сна. Она также рекомендовала до начала сезона простуд пройти минимальное обследование: сдать анализы крови и мочи, что позволит выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

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