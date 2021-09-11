Вассерман и Певцов приняли участие в пробеге реставрированных БТР

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Колонна отреставрированных БТР ГАЗ-40 1956 года выпуска и УАЗ-469 1973 года выпуска проехала по столичным улицам. Вместе с экипажем в торжественном шествии приняли участие народный артист России Дмитрий Певцов и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

"Очевидно, что свидетели проезда были немного в шоке. Но это помогло нам привлечь большое внимание и показать детям автомобили с более чем 50-летней историей. "Военно-техническое общество", которое предоставило нам эти машины, занимается сохранением такой техники. Привлекать детей к техническому творчеству очень важно", – отметил Певцов.

Машины отреставрировали силами "Военно-технического общества". Об этом рассказал президент организации Алексей Мигалин. По его словам, автомобили пользуются популярностью у людей разных возрастных категорий, а реконструкторы стараются предоставлять возможность прокатиться на таком автомобиле практически каждому.

"На мой взгляд, стоит давать возможность прокатиться на таких автомобилях не только детям, но и людям, принимающим решение о финансировании клубов юных техников. Тогда можно будет намекнуть им, что если не выделят денег на развитие детского технического творчества, то только такие образцы военной техники у нас и будут", – рассказал Вассерман.

В свою очередь, председатель Президиума Политсовета партии "Родина" Марина Костычева отметила, что чем больше будет акций с демонстрацией военно-исторической техники, тем больше у школьников будет проявляться интерес к истории и техническому делу.

Ранее Певцов заявил, что в каждом районе Москвы необходимо создать доступные центры научно-технического творчества для детей и молодежи. Он отметил, что нужно искать любые возможности, чтобы дети смогли рассмотреть красоту механизмов, инженерной мысли. Он предложил передать усадьбу Виноградово под детский научный центр.

По мнению полиглота Анатолия Вассермана, клубы научно-технического творчества имеют смысл, но с ними связаны определенные риски.

