В Москве заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции

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Горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции заработала в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Тематическое консультирование горожан будет проводиться с 11 по 25 сентября. Столичные жители смогут задать вопросы по поводу безопасности мясной и рыбной продукции, а также по поводу срока их годности.

Также москвичам расскажут, куда необходимо писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Кроме того, горожане смогут получить консультацию по поводу правильного питания.

Чтобы задать вопрос по поводу рыбной и мясной продукции, москвичи могут позвонить по номерам телефонов +7 (495) 687-40-41, +7 (495) 687-36-60, +7 (495) 785-37-41. Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00, обед – с 13:00 до 13:45.

Также москвичи могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону +7 (800) 555-49-43. Он работает круглосуточно.

Ранее специалист в области биотехнологии продуктов питания животного происхождения Елена Литвинова рассказала об опасности соевого мяса для детей. Она отметила, что данный вид пищи замедляет процессы развития у ребенка.