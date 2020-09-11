В Москве заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции

Фото: depositphotos/Implementar
Горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции заработала в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Тематическое консультирование горожан будет проводиться с 11 по 25 сентября. Столичные жители смогут задать вопросы по поводу безопасности мясной и рыбной продукции, а также по поводу срока их годности.
Также москвичам расскажут, куда необходимо писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Кроме того, горожане смогут получить консультацию по поводу правильного питания.
Чтобы задать вопрос по поводу рыбной и мясной продукции, москвичи могут позвонить по номерам телефонов +7 (495) 687-40-41, +7 (495) 687-36-60, +7 (495) 785-37-41. Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00, обед – с 13:00 до 13:45.
Также москвичи могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону +7 (800) 555-49-43. Он работает круглосуточно.
Ранее специалист в области биотехнологии продуктов питания животного происхождения Елена Литвинова рассказала об опасности соевого мяса для детей. Она отметила, что данный вид пищи замедляет процессы развития у ребенка.
"Доктор 24": курица или индейка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: