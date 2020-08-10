В Роспотребнадзоре рассказали об опасности шаурмы

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Употребление некачественной пищи может стать причиной возникновения различных инфекций и пищевых отравлений. Наиболее опасны шаурма и многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания", – заявили представители ведомства.

По информации надзорного ведомства, наиболее опасными продуктами питания из-за риска появления инфекций признаны салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, а также студень. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности плохо промытых фруктов и овощей.

Для того чтобы не было проблем со здоровьем, в ведомстве рекомендуют блюда готовить в домашних условиях и небольшом количестве. При покупке готовых блюд в магазине советуют обратить внимание на время изготовления и срок годности.

"Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке", – отмечают в организации.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности. Всего в прошлом году в стране зафиксировали 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.