В Роспотребнадзоре рассказали об опасности шаурмы

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Употребление некачественной пищи может стать причиной возникновения различных инфекций и пищевых отравлений. Наиболее опасны шаурма и многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
"Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания", – заявили представители ведомства.
По информации надзорного ведомства, наиболее опасными продуктами питания из-за риска появления инфекций признаны салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, а также студень. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности плохо промытых фруктов и овощей.
Для того чтобы не было проблем со здоровьем, в ведомстве рекомендуют блюда готовить в домашних условиях и небольшом количестве. При покупке готовых блюд в магазине советуют обратить внимание на время изготовления и срок годности.
"Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке", – отмечают в организации.
Ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности. Всего в прошлом году в стране зафиксировали 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.
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