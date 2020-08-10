Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

Фото: ТАСС/Александр Река
Роспотребнадзор выяснил, у работников каких сфер в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания, сообщает RT.
Больше всего их оказалось у сотрудников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от общего числа случаев. Второе место заняли обрабатывающие производства – 29,9%, следом идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением, – 10,5%, а также строительством – 3,6%.
У работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства Роспотребнадзор зарегистрировал 3,5% случаев профзаболеваний. На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, добавили в ведомстве.
Всего в прошлом году в стране зафиксировали 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.
Опрос одного из сервисов по поиску работы показал, что россияне считают самой опасной профессию врача. В рейтинге они обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих. Водители и политики замыкают пятерку в топе.
Зимой стало известно, что список запрещенных для женщин профессий планируют сократить. Им могут открыть двери к техническому обслуживанию кораблей и самолетов.
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