Назван самый депрессивный месяц года у россиян

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Жители России больше подвержены депрессии не осенью, как это принято считать, а в феврале. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Самый "несчастный" месяц – это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я на самом деле никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества, – запрос на экономический подъем. Тут не до депрессии", – сказал он в беседе с RT.

Ранее столичный департамент здравоохранения предупредил москвичей о приходе осенней хандры. Осень с ее дефицитом солнца и опавшей увядающей листвой создает депрессивную предрасположенность у эмоциональных людей. Согласно эпидемиологическим данным, как и в городах Европы, в Москве от депрессии страдает порядка 6 процентов населения, но они не обращаются за помощью.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, от депрессии разной тяжести страдает свыше 300 млн жителей планеты всех возрастов. Фактически это психическое расстройство, способное серьезно подпортить вам жизнь: потеря всяческого интереса или радости, низкая самооценка, нарушение сна или аппетита, вялость, плохая концентрация внимания, апатия, нерешительность, тревожность, ощущение беспросветности − в общем, список можно продолжать еще долго.

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