Для большинства осень приходит вместе с простудами, хандрой, авитаминозом и постоянной усталостью из-за холодов. Но этого можно избежать, если знать, как правильно организовать свой режим в это время года. Вместе с экспертами портал Москва 24 расскажет, как пережить осень без потерь.

Наступившее время года у абсолютного большинства людей ассоциируется с простудами, осенней депрессией, увеличением нагрузок на работе и учебе после летнего отдыха и расслабленной "тягучести". Но холода не обязательно приносят с собой болезни, грусть и усталость. Главное – знать, как себе помочь.

Ослабление иммунитета – миф или реальность?

"Как правило, сам по себе иммунитет не страдает, – объяснила нам иммунолог Елена Латышева. – Для организма не имеет значения, какое сейчас время года". Однако есть три фактора, которые оказывают давление на иммунитет человека в связи со сменой погоды и окружающей обстановки.



витаминов. Виктор Тутельян главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Осень – опасное время года. Мы еще в приятных ощущениях тепла и комфорта, а наутро вдруг резкая смена погоды, дожди, и даже заморозки. Именно в этот период очень важно подготовить организм к предстоящим холодам – повысить свой адаптационный потенциал, чтобы снизить риск осенней простуды. Одно из главных условий успешной адаптации к похолоданию – ежедневное насыщение организма полноценным наборомвитаминов.



Во-первых, осень – благоприятное время года для размножения вирусов и бактерий, которые могут пагубно влиять на человеческий организм: влажность этому способствует, рассказала Латышева. Вследствие этого увеличивается вирусная нагрузка на иммунитет.

Во-вторых, в связи со сменой погоды повышается вероятность переохлаждения. "Этому в большей степени подвержены дети: ноги промокли, шапку не надел, воспитатель не уследил", – пояснила эксперт. Но стоит отметить, что иногда и взрослые люди могут одеваться не по погоде, остаться без зонта под дождем и без свитера в заморозки.

В-третьих, осенью все возвращаются из отпуска на работу, а школьники собираются вместе впервые за три месяца. Если кто-то один подхватил вирус, то вероятность передачи его по цепочке друг другу очень велика.

"В осенний период все эти факторы сходятся в одной точке, в виду чего заболеваемость возрастает", – добавила Латышева. А в группе риска, в первую очередь, находятся дети дошкольного возраста и пожилые люди. "Первые – потому что их иммунная система еще не совершенна, так как она зреет в процессе взросления и адекватно формируется уже в школьном возрасте, – разъяснила иммунолог. – У пожилых происходит физиологическое старение иммунной системы, а также наличие хронических заболеваний делает ее работу несовершенной".

Кстати, о хронических заболеваниях: осень является периодом их обострений. В этом случае стоит пройти плановую диспансеризацию, вовремя обратиться к лечащему врачу, чтобы заранее принять профилактические меры.



Алла Рыжих иммунолог, аллерголог, сотрудник Института аллергологии и клинической иммунологии Нужно своевременно проводить профилактику хронических заболеваний. Перед наступлением сезона гриппа и ОРВИ желательно (и сейчас – самое время) сделать прививку. Не тогда, когда сезон уже начался, а заранее. Если вы знаете за собой такую особенность, что осенью у вас обязательно будет простудное заболевание или грипп не обойдет вас, то надо своевременно позаботиться о профилактике.



В целом, помочь иммунитету пережить "осенний кризис" очень просто:

1. Соблюдайте режим "работы-отдыха": трудитесь не более восьми часов в сутки, а также уделяйте должное время ночному сну – также не менее восьми часов. Компенсируйте недостаток отдыха в выходные.

2. Ведите активный образ жизни: занятия спортом, прогулки на свежем воздухе. Выполняйте ежедневную норму шагов (в среднем для взрослого человека – около 10 тысяч).

3. Питайтесь правильно и сбалансированно. Не снижайте уровень потребления витаминов, поддерживаемый летом.



Елена Латышева старший научный сотрудник отделения иммунопатологии клиники ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Закаливания и занятия спортом мобилизуют иммунную систему. Также важна регулярность питания, его разнообразие. Правильный образ жизни поможет в большей степени, нежели прием дополнительных поливитаминных комплексов.

Авитаминоз и борьба с ним

"В этом плане начало осени – благоприятное время, – говорит главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. – Мы собираем урожай, в первую очередь, урожай овощей и фруктов. Люди пытаются "запастись" витаминами до следующего лета".

Однако мы все равно не сможем обеспечить свой организм полностью витаминами и минеральными веществами только за счет потребления фруктов и овощей. Например, витамин D синтезируется в организме человека под воздействием солнечных лучей, а в нашей полосе, начиная с октября, солнечных дней становится мало. Чтобы обеспечить присутствие этого витамина в организме, придется чаще включать в рацион молочные продукты, рыбу и яйца. Хлеб и крупы помогут восполнить недостаток витамина В. А вот витамин С будет оставаться в пределах нормы, если человек не снизит количество потребления овощей и фруктов в своем рационе с наступлением холодов.

"Важно, чтобы рацион был богат белком животного происхождения, – подчеркнул Виктор Тутельян. – Также в рационе должны быть растительные жиры: подсолнечное масло, оливковое, льняное, с помощью которых мы восполняем уровень полиненасыщенных жирных кислот, особенно семейства омега-3 в организме, жизненно важных, в первую очередь, для сердечно-сосудистой системы".

Ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи установили, что даже оптимальный рацион, соответствующий по калорийности нашим энерготратам, не обеспечит полностью нашу потребность в витаминах и минеральных веществах. Поэтому главный диетолог страны поделился личным опытом: как восполнить этот дефицит.

“Мы получаем витамины и минеральные вещества из пищи. Но сегодня в силу того, что наша физическая активность значительно снизилась (мы пользуемся автомобилями, лифтами, бытовой техникой), снизилась и наша потребность в энергии, которую нам дает пища. Рекомендуемая калорийность рациона современного мужчины – 2,5 тысячи килокалорий, для женщин – 1,8-2 тысячи килокалорий в сутки. Это значительно меньше, чем в начале прошлого века, например. В объеме пищи с такой калорийностью мы заведомо недополучим нужных микронутриентов. Остается одно – принимать их в виде капсул или таблеток в концентрированном виде. Это так называемые БАДы, которые я, например, принимаю ежедневно во время завтрака", – рассказал он.

По словам Тутельяна, в Японии, стране долгожителей, витаминно-минеральные комплексы принимает более 80% населения, в США и Европе – чуть меньше, а в России – в лучшем случае 30%. "Весь мир идет по одному пути – ежедневное и постоянное их употребление для поддержания нужного баланса в организме, – добавил эксперт. – У нас же пока осознанная необходимость позаботиться о себе, принимая витаминно-минеральные комплексы, в стадии формирования".

Аллергия

В целом осень – одно из самых безопасных времен года для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Но и она может преподнести свои сюрпризы. "В это время людей может настигнуть аллергия к спорам плесневых грибов, – рассказала аллерголог и иммунолог Алла Рыжих. – Споры грибов, как и пыльца, могут вызывать разнообразные респираторные симптомы".

Чтобы этого избежать, нужно обратиться к лечащему врачу и принять меры, чтобы недуг не застал врасплох.

Осенняя депрессия

"Сезонная депрессия – явление распространенное, – рассказал заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский. – И приход осени, как правило, сопровождается значительным повышением количества обращений в связи с ухудшением психического состояния людей".

Другими словами, осенняя хандра может привести к развитию реальной депрессии. Этому способствуют несколько факторов.

Уменьшение продолжительности солнечных дней, или инсоляция, влияет на общее состояние здоровья, в том числе и на настроение. Яркость освещения окружающего мира является непосредственным механизмом воздействия на головной мозг. И при смене внешних условий вполне вероятно возникновение расстройств.

В группе риска, прежде всего, находятся люди, уже стоящие на учете психиатра из-за перенесенных в прошлом психических расстройств. Однако, и абсолютно здоровые люди при смене времен года, в частности, при наступлении осени, могут столкнуться с различного рода недомоганиями. При этом большинство из них даже не будет понимать, что имеет проблемы данного спектра. Чаще всего люди считают причиной подобных симптомов переутомление, недосып и другие бытовые факторы.

Защититься очень просто: старайтесь входить в осень в режиме сбалансированного взаимодействия с окружающим миром. Не перенапрягайтесь, вовремя и достаточно отдыхайте, и таким образом снизите риск возникновения депрессий практически до нуля.

А в целом, осень – прекрасное время года, у которого есть свои плюсы. Поэтому ее прихода бояться не стоит. Главное, помните: то, как вы будете себя чувствовать осенью, напрямую зависит от того, как провели лето. Еще есть возможность восполнить все то, что нам предлагает теплое время года. Отдыхайте, ешьте больше овощей и фруктов, ловите солнечные лучи, выходите на вечерние пробежки. Осень – не приговор.