Осенний марафон: несколько простых способов полюбить межсезонье

Неожиданно жаркое столичное лето кончилось, и горожане загрустили: впереди осень, дожди, холод и мрак. Есть довольно простые способы сделать это время года если не любимым, то, по крайней мере, не нестерпимым, как многим сейчас (на смене сезонов) кажется. Об этом – в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: depositphotos/HotPhotoPie

Осень – необязательно время грусти или хандры. Да, большинство людей печалятся, что лето ушло, что впереди неизвестно сколько времени тусклых дней и блеклых красок, но для кого-то осень – любимое время года. Например, для меня. Мне не приходилось заставлять себя ее полюбить, но я точно знаю, что есть приятные мелочи, способные помочь страдающим по ушедшему зною и ярким цветам лета принять это время года.

Как всегда, все просто. На самом деле, доставить себе удовольствие и сделать жизнь приятнее – не бином Ньютона. Достаточно вспомнить или пофантазировать о том, что вам нравится, а затем реализовать это. Не могу гарантировать, что всем подойдут мои "рецепты счастливой осени", в них нет ничего нового или особенного, но зачастую мы ищем сложные пути, забывая о простых, которые всегда доступны. Вдруг и я вам напомню о чем-то приятном, что всегда под рукой?

Мне повезло жить рядом с Лосиным островом, я могу от дома минут за 20 дойти до настоящего леса. Не знаю, как кому, а мне прогулка в осеннем лесу (или парке) доставляет невероятный кайф. Особенно, если гулять по вороху уже опавших листьев и пинать их, как в детстве. И вот что удивительно: летом я ни разу не гуляла там, даже не хотелось, а сейчас тянет. Так что это явно особенное удовольствие – осенний лес.

А еще можно устроить осенний пикник. Когда-то меня очень вдохновили зимние шашлыки: казалось бы, типично летнее удовольствие, а нет – зимой оно радует еще сильнее и привлекает своей небанальностью. Помните, как праздновали день рождения Гоши герои фильма "Москва слезам не верит"? Идеальный осенний пикник, по-моему. Запах костра, прелой листвы, прозрачный воздух, прохладный ветер. Приятные сердцу люди рядом, вкусная еда и уже не жгучее, но еще теплое и нежное сентябрьское солнце.

Да, согласна, такие подарки себе можно делать только в хорошую погоду ранней осенью. Но есть занятия, которые помогут сделать ярче, теплее и приятнее даже самые промозглые вечера. Я люблю вкусную еду, и мне нравится идея устраивать вечеринки с сезонными блюдами в качестве угощения. Осенних блюд великое множество: от традиционной шарлотки, вариантов которой неисчислимое количество (столько же видов овощного рагу), до всевозможных пирогов и тыквенного супа-пюре. Если не хочется гостей, можно устраивать тематические осенние ужины для семьи, а если есть желание приготовить что-то пооригинальнее фаршированных перцев, вбейте в поисковик, например, "осенние блюда итальянской кухни" и выбирайте. А в следующий раз – норвежские, чешские, испанские, да какие угодно.

Фото: depositphotos/alebloshka

А еще можно "расхламить" дом. Что?! Чтобы доставить себе удовольствие, ухайдакаться генеральной уборкой?! Ну, в общем, да. Но дело не в уборке как таковой: дело в том, чтобы выкинуть из дома ненужный мусор, старье, которое пролежало уже не один год невостребованным, а значит, точно никогда не пригодится. Когда хлам уйдет из вашей жизни, станет светлей и просторнее не только в доме.

Если вам после такого сеанса очищения стало неожиданно пусто, купите какие-то "осенние" вещи, создающие уют и дарящие приятные ощущения: теплый плед и подушечку на диван, тапочки, красивую чайную кружку и к ней какой-нибудь травяной или любой понравившийся чай... Да хоть кресло-качалку (кстати, интересная идея).

Мне нравится наполнять жилище милыми и яркими сезонными мелочами, в данном случае осенними. Ничего сверхъестественного: просто красивый красно-желтый кленовый лист, подобранный когда-то в парке у дома и оформленный в рамку, фотография осеннего Лондона, сделанная мною несколько лет назад и оставшаяся приятным воспоминанием о чудесном отпуске...

Кстати, об отпуске. Одно время у нас с мужем была традиция уезжать в отпуск (хотя бы на несколько дней) в настолько нестерпимом своей мрачностью для многих москвичей ноябре. И знаете, отлично работало. Cмена фона (даже если мы ехали не к морю и солнцу, а в такую же пасмурную Европу) помогала переключиться и получить заряд энергии. И каждый год я на самом деле с нетерпением ждала октября-ноября и тщательно планировала новую осеннюю поездку.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Если нет возможности уехать в отпуск, можно хотя бы на выходные выбираться куда-то из Москвы: в соседние города – старинные и не очень, благо, выбор огромный, в парк-отель в Подмосковье. Если нет и такой возможности или желания, можно просто "переключаться" в театре или кино, добавляя красок в осеннее существование. А если и из дома лень выходить, можно устраивать домашние тематические киносеансы. Тем более, что именно оcень – то самое время, когда театры открывают свои сезоны премьерами, а любимые сериалы возвращаются на экраны с новыми сериями.

На самом деле, совершенно очевидно, что все вышеперечисленное подходит к любому времени года, да и вообще – к любому периоду жизни. На мой взгляд, главное, что все это несложно в реализации и в большинстве случаев совсем или не очень затратно, и при этом способно сделать любой (даже самый тоскливый) отрезок нашей жизни чуть приятнее и ярче.