Облачно и дождливо будет в столичном регионе во вторник

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе во вторник, 11 сентября. Воздух прогреется до +23 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Москва и Подмосковье окажутся в передней части циклона, в зоне малоактивных атмосферных фронтов. Днем в столице – от +20 до +22 градусов, по области – +18... +23.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50 процентов.

На вторник в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с риском возникновения пожаров. Высокая пожароопасность прогнозируется также в Калужской, Смоленской, Тверской и Владимирской областях.

Накануне синоптики сообщили, что в Москве завершилось самое длинное климатическое лето. Большую часть недели будет пасмурно и дождливо.

Облачно и дождливо ожидается в столичном регионе 11 сентября