10 сентября 2018, 13:15Общество
Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 11 сентября, из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Высокая пожароопасность прогнозируется также на территории Калужской, Смоленской, Тверской и Владимирской областей.
Во вторник в столице и области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем в мегаполисе – +21... +23 градуса, по области – от +19... +24 градуса.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве завершилось самое длинное климатическое лето. Большую часть недели будет пасмурно и дождливо.