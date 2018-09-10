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Новости

10 сентября 2018, 13:15

Общество

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 11 сентября, из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Высокая пожароопасность прогнозируется также на территории Калужской, Смоленской, Тверской и Владимирской областей.

Во вторник в столице и области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем в мегаполисе – +21... +23 градуса, по области – от +19... +24 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве завершилось самое длинное климатическое лето. Большую часть недели будет пасмурно и дождливо.

общество погода
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