Бесплатный Wi-Fi появился в столичных пансионатах для пенсионеров и ветеранов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Четыре московских пансионата для пенсионеров и ветеранов и реабилитационный центр для инвалидов в Зеленограде подключили к бесплатному Wi-Fi. Теперь постояльцы смогут переписываться с родными по электронной почте, общаться с ними по видеосвязи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов – столовых, комнатах отдыха и других помещениях", – рассказал начальник Управления связи Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Самарин.

В свою очередь, в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы уточнили, что бесплатный интернет решили провести по просьбам постояльцев и их родных, чтобы они могли в любое время общаться онлайн.

Бесплатный Wi-Fi работает в следующих пансионатах:

– пансионат для ветеранов труда № 19, 16-я Парковая улица, дом 16;

– пансионат для ветеранов труда № 29, улица Нежинская, дом 2;

– пансионат для ветеранов труда № 31, улица Островитянова, дом 16, корпус 5;

– пансионат «Никольский парк», Зеленоград, Никольский проезд, дом 5;

– Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, Зеленоград, 3-й микрорайон, корпус 309.

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