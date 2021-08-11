В Москве выявили 2 076 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за минувшие сутки выявили 2 076 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 765 человек, на ИВЛ находятся 369 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 222 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 398 507", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице скончались 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе призвали граждан пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За сутки в России подтвердили 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге было зафиксировано 1 804 новых случая, в Московской области – 1 054, в Нижегородской области – 535, в Свердловской области – 521.

Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 808 777 человек.