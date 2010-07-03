Роспотребнадзор представил требования к производству и продаже кваса

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте нормы, которым должны следовать производители кваса при его изготовлении и реализации.
В тексте подчеркивается, что исключено использование искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, а также синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов.
Кроме того, производитель должен поддерживать чистоту оборудования и инвентаря, а также соблюдать условия хранения сырья, выбирая безопасные способы дезинсекции и санитарной обработки помещений.
При этом до потребителя необходимо в полной мере доносить информацию об организации-производителе: ее названии, месте расположения и государственной регистрации. На упаковке должна присутствовать дата изготовления и наименование товара, а также условия и сроки хранения, срок годности при вскрытии и показатели пищевой ценности.
Квас нужно защищать от прямых солнечных лучей. При продаже на розлив сотрудник торговой точки должен находиться в чистой одежде и в головном уборе. Он также обязан иметь при себе личную медицинскую книжку с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации. Упаковки для розлива должны стоять на специальных поддонах.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать арбузы. Спелый арбуз должен быть яркого цвета, с твердой блестящей коркой и сухой плодоножкой. Кроме того, у него есть светлое пятно на боку – максимально желтое и даже оранжевое. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый. Мякоть у арбуза красная различных оттенков, семена вызревшие – черного или коричневого цвета. По размеру он должен быть средним: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.
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