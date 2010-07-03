Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском

Ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской Академии наук обнаружили ранее неизвестный науке гриб под Тобольском. Об этом сообщает "Интерфакс".

Гриб обнаружили на маршруте "Жемчужины тобольской флоры" экологической тропы СИБУРа. Он растет группами на мертвой древесине осины. По информации ученых, он не является ядовитым.

Специалисты отнесли его к роду крепидотов и назвали Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский). Отмечается, что к настоящему времени известно об около 200 таких видов, из них – 10 в России. Однако найденный экземпляр пока неизвестен ученым.

В пресс-службе Тобольской площадки СИБУРа отметили, что специалисты не сомневаются, что это новый вид гриба. В Биологическом исследовательском центре Венгерской Академии наук изучили молекулярно-генетический образец, что позволило исключить возможность мутации и доказать его самостоятельный видовой статус тобольского крепидота.

"Крепидот тобольский – самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей", - приведены в сообщении слова директора Тобольской комплексной научной станции Игоря Ломакина.



Видео: Youtube/TyumenTime

