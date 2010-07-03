В МВД назвали число аварий с участием автомобилей каршеринга

11:16
11:16
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Фото: Агентство "Москва"
С начала 2019 года в РФ зафиксировано более 200 аварий с участием каршеринговых автомобилей. Большинство из них в Москве и Санкт-Петербурге.
"В ДТП погибли 10 человек, еще 277 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП с участием таких автомобилей являются столкновения, наезды на пешеходов и различные препятствия", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД.
Большая часть аварий произошла по вине водителей.
Каршеринг – кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу.
Ранее сообщалось, что каршеринговые компании тестируют систему контроля за водителями – она должна помочь вычислить лихачей. Автоматика будет обрабатывать информацию с датчиков на руле, тормозах и данные телематики: насколько резко человек ускоряется и тормозит, как поворачивает и перестраивается. Нарушителей сначала предупредят, потом последуют временные ограничения. Самых непонятливых отключат от сервиса навсегда.
В столице работают 14 компаний краткосрочной аренды автомобилей.
Чтобы арендовать машину, нужно зарегистрироваться на сайте оператора, прикрепить копии паспорта и водительского удостоверения, а также подписать договор и привязать банковскую карту на сайте или в мобильном приложении.
Деньги за услугу будут автоматически списываться с банковской карты, привязанной к личному кабинету. Зайдя в него, клиент бронирует машину. Затем у него есть время, чтобы добраться до места, где она припаркована. Автомобиль открывается с помощью приложения, необходимые документы уже лежат внутри, а ключ закреплен в замке зажигания. Перед началом поездки стоит осмотреть транспортное средство на наличие повреждений.
Сервис краткосрочной аренды – это дополнение к существующим видам городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю.
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