В МВД назвали число аварий с участием автомобилей каршеринга

Фото: Агентство "Москва"

С начала 2019 года в РФ зафиксировано более 200 аварий с участием каршеринговых автомобилей. Большинство из них в Москве и Санкт-Петербурге.

"В ДТП погибли 10 человек, еще 277 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП с участием таких автомобилей являются столкновения, наезды на пешеходов и различные препятствия", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД.

Большая часть аварий произошла по вине водителей.

Каршеринг – кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу.

Ранее сообщалось, что каршеринговые компании тестируют систему контроля за водителями – она должна помочь вычислить лихачей. Автоматика будет обрабатывать информацию с датчиков на руле, тормозах и данные телематики: насколько резко человек ускоряется и тормозит, как поворачивает и перестраивается. Нарушителей сначала предупредят, потом последуют временные ограничения. Самых непонятливых отключат от сервиса навсегда.

В столице работают 14 компаний краткосрочной аренды автомобилей.

Чтобы арендовать машину, нужно зарегистрироваться на сайте оператора, прикрепить копии паспорта и водительского удостоверения, а также подписать договор и привязать банковскую карту на сайте или в мобильном приложении.

Деньги за услугу будут автоматически списываться с банковской карты, привязанной к личному кабинету. Зайдя в него, клиент бронирует машину. Затем у него есть время, чтобы добраться до места, где она припаркована. Автомобиль открывается с помощью приложения, необходимые документы уже лежат внутри, а ключ закреплен в замке зажигания. Перед началом поездки стоит осмотреть транспортное средство на наличие повреждений.

Сервис краткосрочной аренды – это дополнение к существующим видам городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю.

