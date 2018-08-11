Кумин обсудил с экспертами проблемы градостроительства и ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин в рамках конференции обсудил с экспертами и представителями инициативных групп актуальные проблемы в сфере градостроительства и ЖКХ, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, проходящая конференция – это часть серии конференций под эгидой общественного движения "Московский совет". Он пояснил, что это объединение общественников, которые борются за права жителей столицы.

Кумин отметил, что по его мнению, в ряде ключевых сфер столичное правительство не выполнило взятые на себя пять лет назад обязательства касательно градостроительной политики и ЖКХ.

Кандидат пояснил, что речь идет об обязательствах, предусматривающих прекращение точечной застройки в городе, а также контроль за тарифами ЖКХ.

В качестве решения проблемы Кумин предложил ужесточить контроль над этими монополиями и держать рост тарифов на уровне ноля на весь срок полномочий мэра.

Что касается градостроительной политики, он выступил за то, чтобы была искоренена точечная застройка, а ответственность города распространялась на все сферы жилья.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.