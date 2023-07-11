В РФ выявили снижение заболеваемости COVID-19 на 9,5%

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Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю сократилась в России на 9,5%, рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,7 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,5%", – говорится в сообщении.

Рост распространения COVID-19 зафиксировали в 31 российском субъекте. Госпитализация потребовалась 1 453 пациентам, что на 11,3% меньше, чем на предыдущей неделе. Увеличение количества госпитализаций выявили в 22 субъектах РФ.

Побороли недуг 6 277 пациентов, что на 1,5% больше, чем на предыдущей неделе. Умерли от COVID-19 66 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на предмет инфицирования коронавирусом. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.

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