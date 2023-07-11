00:51Общество
Вступил в силу приказ МВД, запрещающий уклонистам садиться за руль
Фото: Москва 24
С 11 июля вступил в силу приказ МВД России, которым утверждается порядок ограничения права садиться за руль уклонистам. Соответствующий документ был утвержден неделю назад.
Кроме того, граждане РФ при неявке в военкомат не смогут сдавать экзамен на водительское удостоверение, а также получать права взамен истекших.
Ранее сообщалось, что МВД утвердило порядок ограничения права управления авто для граждан, которые имеют ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки по повестке в военкомат.
В документе отмечается, что информация об уклонистах будет вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток.
Уклонисты от армии в РФ не смогут водить автомобили
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