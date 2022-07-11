В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 113 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице выздоровели 357 человек, скончались 9 пациентов. При этом в Москве выявили еще 514 случаев заболевания.

В общей сложности в столице зарегистрировали 2 782 790 случаев коронавируса, выздоровели 2 590 142 человека.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 18,6 до 16,6%.

Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 93 миллиона раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 88,6 миллиона раз.

