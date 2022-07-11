Агроном рассказала, как правильно организовать цветник на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обустроить эффектный цветник на даче помогут знания биологических особенностей растений, рассказала агроном ГБУ "Озеленение" Юлия Руденко.

В частности, уточнила она, необходимо знать отношение к свету и влаге тех растений, которые планируется высаживать, также нужно знать их продолжительность жизни и цветения, полноценные размеры, требования к почве и совместимость с другими культурами.

"Особое внимание стоит обратить на скорость разрастания. На смешанных клумбах лучше сочетать цветы с умеренными темпами роста – это пионы, астильбы, дицентры, лилейники, астры, флоксы, поскольку быстрорастущие могут заглушить другие культуры", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

При подборе растения для цветника также необходимо учитывать их цветовую гамму, форму и объем, продолжила специалист. Так, на солнечных участках с умеренным увлажнением можно высадить лилейник, флокс, лапчатку, лиатрис, рудбекию и эхинацею. Для боле сухих почв, подчеркнула агроном, подойдут ирис, лаванда, шалфей, гвоздики, различные виды астр и колокольчиков.

"Для цветников в полутени незаменимы хоста, астильба, бруннера, бадан, дицентра, роджерсия, герани. На переувлажненных почвах можно посадить ирис болотный, дербенник иволистный, купальницу европейскую, лабазник вязолистный, калужницу болотную", – добавила Руденко.

Она также рассказала о правилах организации цветника. Так, на дальнем плане принято высаживать более высокие растения, а на переднем – самые низкие. Идеальным является цветник, в котором не менее трех рядов и уровней, добавила эксперт.

Чтобы определить нужное для цветника количество растений, необходимо учитывать их максимальные размеры во взрослом состоянии. Чтобы цветник выглядел естественно, подчеркнула Руденко, в одну группу следует высаживать нечетное число растений, размещая их в шахматном порядке и оставляя достаточно места для их роста.

Разбивка цветника начинается с обозначения его границ, указала агроном. Затем нужно снять дерн, перекопать измельченную почву на 20–30 сантиметров. Можно также добавить компост, торф, песок и золу. После нужно сформировать земляную подушку, а затем перейти к разбивке грядок, наметив границы для каждой культуры.

Для обозначения границ можно использовать некрупные природные камни, гравий, цветной песок или пластиковые бордюры, рассказала Руденко.

"Также можно просто ровно обрезать края дерна. Прекрасный бордюр образуют низкорослые однолетники — цинерарии или бегонии изящные", – уточнила она.

Ранее эксперт Джейсон Вандермэй рассказал, как правильно ухаживать за цветами, растущими в подвесных кашпо. Он отметил, что грунт в подвесной корзине большую часть времени должен быть влажным. После полива из горшка должно вытечь не менее 10% воды. В теплые дни поливать цветы в подвесных кашпо, по словам специалиста, нужно два раза в день, а при низких температурах воздуха – один раз.

