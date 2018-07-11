Две трети россиян верят в "мировое правительство" – ВЦИОМ

Фото: depositphotos/stokkete
Две трети россиян (67%) верят в существование "мирового правительства". К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В этом году этот показатель вырос на 22% по сравнению с данными 2014 года. В качестве аргументов респонденты отмечают, что видели соответствующие передачи по телевизору, читали или слышали от знакомых. Так ответили примерно 10% участников опроса. Еще 10% уверены, что миром правят олигархи, а 7% полагают, что существуют группы лиц и организации, в том числе ООН и НАТО. Примерно треть респондентов (33%) не смогли ответит на этот вопрос.
Россияне, которые верят в "мировое правительство", считают его главной целью власть и влияние (30%), а также обогащение (16%). Еще 6% подозревают, что "мировое правительство" контролирует численность населения и хочет навредить России.
Большинство верящих считают, что "мировое правительство" влияет только на часть мира, и сейчас его действия не совпадают с интересами России. Еще 27% думают, что этому правительству подконтрольны все страны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: