Две трети россиян верят в "мировое правительство" – ВЦИОМ

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Две трети россиян (67%) верят в существование "мирового правительства". К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В этом году этот показатель вырос на 22% по сравнению с данными 2014 года. В качестве аргументов респонденты отмечают, что видели соответствующие передачи по телевизору, читали или слышали от знакомых. Так ответили примерно 10% участников опроса. Еще 10% уверены, что миром правят олигархи, а 7% полагают, что существуют группы лиц и организации, в том числе ООН и НАТО. Примерно треть респондентов (33%) не смогли ответит на этот вопрос.

Россияне, которые верят в "мировое правительство", считают его главной целью власть и влияние (30%), а также обогащение (16%). Еще 6% подозревают, что "мировое правительство" контролирует численность населения и хочет навредить России.

Большинство верящих считают, что "мировое правительство" влияет только на часть мира, и сейчас его действия не совпадают с интересами России. Еще 27% думают, что этому правительству подконтрольны все страны.