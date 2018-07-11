Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11 июля, 17:04

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером

общество погода

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 11 июля. Непогода задержится в Московской области до 21:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горожан призвали не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, рядом с недостроенными зданиями. Не следует подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Водителям советуют ставить машину в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

В столичном регионе на сегодня продлили желтый уровень погодной опасности. Тем не менее на этой неделе жара должна вернуться в Москву. Температура днем будет достигать 30 градусов, особенно жарко станет в выходные.

Как вести себя в непогоду

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать