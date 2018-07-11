МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 11 июля. Непогода задержится в Московской области до 21:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горожан призвали не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, рядом с недостроенными зданиями. Не следует подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Водителям советуют ставить машину в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

В столичном регионе на сегодня продлили желтый уровень погодной опасности. Тем не менее на этой неделе жара должна вернуться в Москву. Температура днем будет достигать 30 градусов, особенно жарко станет в выходные.