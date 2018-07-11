Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11 июля, 12:11

Названы самые привлекательные профессии для выпускников школ

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При выборе профессии большинство абитуриентов в 2018 году отдают предпочтение юриспруденции, социологии, экономике и журналистике, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Как сообщается, министерство провело опрос среди выпускников о предпочтениях в выборе профессии.

Лидерами стали науки об обществе – юристы, социологи, журналисты, экономисты и так далее. На втором месте инженерные направления. Третье место досталось математике и естественным наукам.

Примерно 5% респондентов еще не определились с выбором.

В опросе, как отмечается, участвовали более 5 тысяч человек.

Ранее журнал Forbes опубликовал первый рейтинг российских вузов 2018 года. Эксперты оценили высшие учебные заведения по 10 критериям, разделенным на три группы: качество образования (за него можно было получить 50 баллов), качество выпускников (30 баллов) и фактор Forbes, означающий "элитность" вуза и количество бизнесменов среди выпускников (20 баллов).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать