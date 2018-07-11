Названы самые привлекательные профессии для выпускников школ

11 июля, 12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При выборе профессии большинство абитуриентов в 2018 году отдают предпочтение юриспруденции, социологии, экономике и журналистике, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Как сообщается, министерство провело опрос среди выпускников о предпочтениях в выборе профессии.
Лидерами стали науки об обществе – юристы, социологи, журналисты, экономисты и так далее. На втором месте инженерные направления. Третье место досталось математике и естественным наукам.
Примерно 5% респондентов еще не определились с выбором.
В опросе, как отмечается, участвовали более 5 тысяч человек.
Ранее журнал Forbes опубликовал первый рейтинг российских вузов 2018 года. Эксперты оценили высшие учебные заведения по 10 критериям, разделенным на три группы: качество образования (за него можно было получить 50 баллов), качество выпускников (30 баллов) и фактор Forbes, означающий "элитность" вуза и количество бизнесменов среди выпускников (20 баллов).
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