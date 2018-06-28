Forbes опубликовал рейтинг российских вузов

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Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг российских вузов 2018 года. Список лучших учебных заведений представлен на портале издания.

Эксперты оценили вузы по 10 критериям, разделенным на три группы: качество образования (за него можно было получить 50 баллов), качество выпускников (30 баллов) и фактор Forbes, означающий "элитность" вуза и количество бизнесменов среди выпускников (20 баллов).

Лидером рейтинга стала Российская экономическая школа (РЭШ), набравшая 50,73 балла из 100. По данным Forbes, у этого вуза самые высокие требованиям к абитуриентам, самая сильная образовательная программа и самый высокий уровень зарплат. Второе место заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), набравшая 50,3 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технической институт (МФТИ) (49,92 балла).

В первой десятке также оказались Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД (МГИМО, 48,9 балла), МГУ имени Ломоносова (48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (47,07 балла), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (46,88 балла) и "Высшая школа экономики" (46,6 балла).

Во время составления рейтинга сотрудники издания проанализировали данные мониторинга более 600 вузов, составленного Минобрнауки. Также эксперты учли востребованность выпускников у работодателей, в том числе в регионах. Кроме того, в издании изучили биографии 1600 участников списка Forbes и их детей, глав частных и госкомпаний, госслужащих и депутатов.

При этом в рейтинге не участвовали вузы, относящиеся к силовым ведомствам, поскольку они не подконтрольны Минобрнауки.