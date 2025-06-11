Сочинский мясокомбинат объяснил наличие ДНК свиньи в "мусульманской" колбасе

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ДНК свиньи могла попасть в "мусульманскую" колбасу из-за нарушения правил хранения, заявила пресс-служба Сочинского мясокомбината.

11 июня телеграм-канал "SHOT Проверка" сообщил, что в мусульманской колбасе крупных производителей АОА "Царицыно" и АО "Сочинский комбинат" выявили ДНК свиньи. Сырье не заявлено производителем на маркировке, что может говорить о попытке уменьшения себестоимости товара.

В предприятии отметили, что колбаса не является халяльной, а название "Мусульманская" является исключительно маркетинговым. Производитель заявил, что не использует никаких иных ингредиентов, кроме тех, что указаны на этикетке. ДНК свинины могла попасть в продукцию из-за остатков макромолекул на оборудовании для приготовления фарша, также могло повлиять возможное несоблюдение товарного соседства из разных видов мяса на полке.

Кроме того, Сочинский мясокомбинат отметил, что в настоящий момент отсутствует ГОСТ на отбор образцов и не установлен количественный норматив для показателя ДНК свинины. Также выявления ДНК свинины носит качественный характер, а не количественный, а чувствительность анализа крайне высока.

Исходя из этого, подчеркнули в пресс-службе, заявление о том, что производитель удешевляет себестоимость продукции, не может быть принято во внимание. Кроме того, в колбасе без свинины используют мясо птицы, которое и так дешевле, чем свинина.

В настоящий момент проводится проверка, которая предусматривает изучение документации, а также забор образцов разных партий для проведения лабораторных исследований, отметил Сочинский мясокомбинат.

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