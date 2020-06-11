Минобрнауки РФ одобрило проведение массовых мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство науки и высшего образования РФ разрешило отдельным подведомственным организациям проводить массовые мероприятия.

В ведомстве одобрили такие виды деятельности, как управление особо охраняемыми природными территориями и музейная работа. Кроме того, допускаются курсы по программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми.

Соответствующий приказ за подписью главы министерства Валерия Фалькова был опубликован на официальном сайте. В документе также указано, что организаторы обязаны учитывать эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут принять в начале июля.

