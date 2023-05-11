Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певица и заслуженная артистка РФ Зара побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. Она отметила, что хочет поддержать тех, кто готов отправиться на выполнение боевых задач.

"Я гастролирую очень много по нашей стране и вижу, как люди абсолютно разных профессий хотят быть полезны своей родине", – подчеркнула она.

Артистка отметила свое удивление большим количеством добровольцев. Певица рассказала, что пообщалась с некоторыми из них. Кроме того, она напомнила, что посетила горячие точки в Сирии, на новых территориях и разговаривала там с военными.

"Это люди действительно преданы своему делу, которые любят свою родину", – сказала Зара.

Она добавила, что такие люди являются благородными и честными, а общение с ними вдохновляет. Также артистка обратила внимание на комфортные условия в пункте отбора на службу. В нем работают волонтеры, которые предоставляют всю необходимую информацию, заметила она.

Ранее артист Театра Табакова Александр Фисенко посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Он назвал пришедших в пункт настоящими мужчинами. По его словам, они "не просто болтают и сидят на диване с пультом на животе".

Жителям столицы рассказали про график работы пункта отбора на службу по контракту