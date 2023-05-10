Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Артист Театра Табакова Александр Фисенко посетил пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Здесь создано все максимально удобно, комфортно, интуитивно понятно – куда идти. Для человека все должно быть сделано, и, собственно, здесь все так и есть – светло, свободно, очень хорошо", – поделился впечатлениями Фисенко.

Артист назвал пришедших в пункт настоящими мужчинами. По его словам, они "не просто болтают и сидят на диване с пультом на животе". Эти ребята из тех, кто делает, отметил Фисенко.

По его словам, ему удалось пообщаться с военнослужащими ВС РФ, которые только вернулись из зоны проведения спецоперации. Артист назвал их "отличными и настоящими" ребятами.

Фисенко также пожелал пришедшим в пункт горожанам беречь себя и возвращаться живыми и здоровыми.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы