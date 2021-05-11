Еще 2 051 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице за последние сутки от коронавируса вылечился еще 2 051 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 012 703", – говорится в сообщении.
За минувшие 24 часа в городе выявили 2 628 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 225 человек. Также за это время умер 61 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.
В России за сутки подтвердили 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 155 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.
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