Еще 2 051 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за последние сутки от коронавируса вылечился еще 2 051 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 012 703", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в городе выявили 2 628 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 225 человек. Также за это время умер 61 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за сутки подтвердили 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 155 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.