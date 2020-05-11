Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

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Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

"Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали", – сказал он.

Президент РФ отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.

По его словам, принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян, а по количеству ежедневных тестов на COVID-19 Россия находится в лидерах.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.