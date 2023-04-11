ФСИН решила не требовать от членов ОНК уведомлять за 48 часов о визитах в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Федеральная служба исполнения наказаний России решила отозвать из проекта пункт, согласно которому члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) должны были уведомлять за 48 часов о посещении СИЗО и других подведомственных учреждений. Соответствующие изменения опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, о планируемом визите комиссия, указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, будет уведомлять соответствующий территориальный орган ФСИН, в ведении которого находятся СИЗО и учреждения, находящиеся в центральном подчинении.

До этого служба предлагала обязать членов ОНК сообщать о своем приходе в подведомственные службы за 48 часов. ФСИН объясняла это решение соображениями их личной безопасности.

В ОНК столицы одобрили новую редакцию проекта, заявила зампредседателя комиссии Ольга Дружинина.

"Мы поддерживаем решение директора ФСИН России об исключении нормы о 48 часах. Это показывает, что ФСИН идет по пути открытости и максимальному содействию общественного контроля в местах принудительного содержания", – цитирует Дружинину "Интерфакс".

В министерстве юстиции также поддержали новые поправки ФСИН. Замглавы Минюста Всеволод Вуколов поделился, что ведомство настаивало на исключении этого положения.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ подготовил инициативу, которая смягчает некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Кроме того, проект закона разрешит использовать электронную аппаратуру для надзора в следственных изоляторах.

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