Эксперт объяснил, выгодно ли брать отпуск между майскими праздниками

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Майские праздники наметили с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая в этом году. Планировать отпуск в эти дни не представляется выгодным, рассказал в эфире радио Sputnik юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

"Здесь все зависит от того, чего хочет работник – получить больше денег или больше отдохнуть. Принцип такой: чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот", – подчеркнул он.

По словам эксперта, работодатель вправе отказать сотруднику в отпуске между майскими праздниками, если работник не планировал его в данный период времени. Перед началом года работодатель составляет приказ, по которому определяются отпуска. Однако начальство может пойти навстречу сотруднику.

Юрист добавил, что отдельным категориям граждан разрешено брать отпуск в любые дни. В пример он привел многодетные семьи с несовершеннолетними детьми и ветеранов.

Ранее фракция "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. В случае если законопроект будет оперативно принят, тогда в 2023 году граждане смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая.

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