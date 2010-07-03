Названы самые грязные повседневные вещи

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи рассказали, какие вещи считаются самыми загрязненными. В список попали ручки тележек в супермаркете, губки для мытья посуды и кнопки лифта.

Перечень самых грязных вещей и советы о том, как обезопасить себя, привел обладатель статуса "Московский врач", заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 департамента здравоохранения Василий Фролов, передает Агентство "Москва".

"В списке таких вещей оказались деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок. Также в топ-10 входят кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, ручки тележек в супермаркете, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора и губки для мытья посуды", – сказал он.

В квартире наиболее опасными принято считать ковры и диваны с длинным ворсом, плиту и вентиляцию, кухонные шкафчики, кулер, ванну и душевую кабину. Врач отметил, что при прикосновении к ручкам дверей и к другим поверхностям, при контакте с деньгами и животными нужно обязательно помыть руки, причем при мытье рук предпочтительнее использовать жидкое мыло. При нанесении мыла необходимо равномерно распределить его круговыми движениями по всей поверхности рук, не забывая про обработку тыльной стороны рук, больших пальцев и ногти. Также важно помнить про антисептики для рук и кожи.

Ранее исследователи заявили, что загрязненный воздух в среднем отнимает у жителя планеты один год жизни. Они проанализировали количество вредных выбросов в разных странах. Данные собирались со спутников и наземных счетчиков, фиксирующих объем тонкодисперсных твердых частиц в окружающей среде.