Вход в некоторые павильоны ВДНХ будет бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музейный комплекс "Буран", павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ станут бесплатными для посещения по некоторым дням. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Вход в музейный комплекс "Буран", а также в павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ будет бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00", – сказано в сообщении.
Также бесплатно можно посмотреть выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлет". Расширяется список льгот при посещении выставок: для студентов дневных форм обучения вводится бесплатное посещение "Бурана" и экспозиции в павильоне № 16 "Гидрометеорология". Такие правила будут действовать по средам с 12:00 до 15:00.
Для школьников будут проводиться бесплатные групповые экскурсии. Для пенсионеров вход в музейный комплекс будет бесплатным с 10:30 до 15:00. В павильоне "Космос" для групп школьников проходят бесплатные экскурсии, для пенсионеров – свободный вход на первые три сеанса по вторникам.
Также существуют льготные билеты для детей младше 16 лет и студентов. Вход всегда свободный для детей до шести лет, многодетных семей, детей-сирот, ветеранов, людей с инвалидностью.
"Вместе с программой возрождения ВДНХ собственные выставочные проекты комплекса становятся более открытыми. Как и вся его территория в целом. Теперь у москвичей и гостей города есть возможность посетить некоторые музеи бесплатно. Также мы расширили и список льгот", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина
Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" стартовала Неделя Гагарина. Она приурочена к 85-летию со дня рождения космонавта и продлится до 15 марта.
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