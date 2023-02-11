В России за сутки выявили 12 845 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие сутки на территории России выявили 12 845 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За 24 часа в стране скончались 36 пациентов с коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 391 гражданам, выздоровели 8 258 человек.

Всего в России с начала пандемии выявили 22 600 370 случаев COVID-19. За это время скончались 395 520 человек, выздоровели – 21 425 889.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России снова активизировался коронавирус. На этой неделе в стране зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев и показатель заболеваемости вырос сразу на 33%.

Роспотребнадзор сообщил об активизации коронавируса в РФ

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