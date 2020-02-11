Победителей конкурса "Вместе за безопасность на дорогах" поощрят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Победителей конкурса видеоуроков "Вместе за безопасность на дорогах" будут поощрять. Решение принял президиум правительства Москвы.
Конкурс в 2019 году провел Центр организации дорожного движения. Его целью было формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения у граждан.
Конкурс проходил по 8 номинациям: "Правила перехода дороги", "Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате", "Использование ремней безопасности и детских кресел", "Правила перевозки детей в машине", "Правила поведения при прогулках по городу", "Использование шлемов и защиты", "Использование световозвращающих элементов" и "Правила поездки в городском транспорте".
В состав жюри конкурса вошли эксперты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамента образования и науки, ЦОДД, столичного Управления ГИБДД, общественные деятели и блогеры.
В конкурсе участвовали авторы из 30 городов России, приславшие 415 видеороликов. Подведение итогов конкурса состоялось 20 декабря.
По решению Сергея Собянина денежная премия за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч рублей, за третье место – 100 тысяч рублей.
Лучшие видеоуроки размещены на портале "Московский транспорт".
Ранее в ЦОДД предложили снизить допустимую скорость движения автотранспорта в городе до 50 километров в час. Там отметили, что главной задачей является не сбор штрафов, а безопасность на дорогах.
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