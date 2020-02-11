Дочь Мердока может возглавить BBC

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Новым генеральным директором BBC может стать дочь Руперта Мердока Элизабет. Это будет первый случай, когда издание возглавит женщина, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что 51-летняя Элизабет не разделяет нелюбовь семьи Мердока к британской теле- и радиовещательной корпорации.

Нынешний гендиректор BBC Тони Холл покинет свой пост этим летом. Он возглавлял корпорацию почти семь лет.

Мердок является одним из самых влиятельных медиамагнатов в мире. Он основал медиахолдинг News Corporation (News Corp.), в который в разное время входили издания The Wall Street Journal, New York Post и киностудия 20th Century Fox.

По данным Forbes, его состояние оценивается в 21,5 миллиарда долларов.