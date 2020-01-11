Центры соцобслуживания подготовили концерты и экскурсии для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территориальные центры социального обслуживания Москвы приготовили для горожан творческие мастер-классы, экскурсии и концертные программы. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что познавательные мероприятия пройдут в шести округах столицы.
Так, на старый Новый год в филиале "Левобережный" центра соцобслуживания "Ховрино" состоится концерт "И снова Новый год!", в рамках которой ожидаются конкурсы, танцы, игры и песни. В филиале "Теплый Стан" ТЦСО "Ясненево" запланирован концерт "Падал прошлогодний снег". Гостям расскажут у староновогодних традициях и покажут для них номера художественной самодеятельности. Центр "Зеленоградский" подготовил мастер-класс "Волшебный узор", участие в котором рассчитано на людей с ограниченными возможностями здоровья.
14 января в центрах социального обслуживания настанет день песни и кино. В частности, будет показана комедия "Старый Новый год", а также пройдет вечер "Старые песни о главном" с развлекательной программой для гостей. Помимо этого готовится музыкально-развлекательное мероприятие "Споем, друзья!".
На следующий день участники смогут посмотреть спектакль "Про Федота-стрельца от женского лица" в постановке Театра выразительного чтения, мероприятие "Танец счастья" и концерт "Споемте, друзья!". Кроме того, намечена консультация юриста о новшествах в законодательстве.
Помимо этого для гостей подготовили различные мастер-классы. В частности, по карвингу, интуитивному рисованию, раскрытию творческого потенциала для людей с ограниченными возможностями и другие игры и конкурсы.
С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее стало известно о проведении мастер-классов и семинаров в центрах "Мои документы" с 13 по 18 января. Посетители узнают обо всех существующих в столице электронных услугах и научатся работать с сайтом mos.ru.
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