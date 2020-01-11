Роспотребнадзор рассказал, как детям нужно смотреть телевизор

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала советы для просмотра телевизора детям. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
"Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время, в течение которого ребенок сидит возле экрана. В основном, ребенок передвигается по комнате в процессе просмотра. Играя, он может расположиться непосредственно перед экраном", – отмечают специалисты ведомства.
По мнению ученых, телевизор неблагоприятно влияет на здоровье ребенка, а также тормозит его развитие. Кроме того, просмотр портит органы зрения, нервную систему.
"Вокруг работающего телевизора создаются электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства напоминают, что ребенок должен смотреть телевизор в присутствии родителей. Материалы просматриваемых программ и положение ребенка перед устройством должны постоянно контролироваться родителями.
"Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах, смотреть телевизор не рекомендуется", – дополнили в пресс-службе.
Специалисты также подчеркнули важность выполнения требований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о количестве разрешенного к просмотру телевизора времени.
"Младенцы и ранний возраст – запрещено. Дошкольный возраст (3–7 лет) – до 30 минут в день суммарно. Младший школьный возраст (7–10 лет) – 30–50 минут в день. Старшие школьные возраста (11–18 лет) – 1–3 часа в день", – резюмировали эксперты.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов. В частности, в ведомстве советовали снимать очки во время телефонного разговора.
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