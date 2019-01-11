Наказание за незаконную торговлю лекарствами в Сети ужесточат

Наказание за незаконную торговлю лекарствами ужесточат

Законопроект об уголовной и административной ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств успешно прошел первое чтение в Госдуме. Речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ.

Предполагается, что наказание будет предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 1 до 3 миллионов рублей. Максимальная ответственность (в случае смерти двух и более лиц) составит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.

Инициатива направлена на защиту здоровья россиян от мошенников, которые не просто наживаются на чужой беде, а создают прямую угрозу для жизни, отмечают авторы инициативы. "Данное деяние носит повышенную общественную опасность и это признано на международном уровне ", – считает заместитель председателя Госдумы, депутат Ирина Яровая.

Однако эксперты отмечают, что на деле это означает, что скоро родители тяжелобольных детей не смогут купить нужное лекарство через интернет, чтобы хоть как-то облегчить страдания ребенка.

Телеканал Москва 24 приводит в пример резонансную историю Екатерины Конновой и ее ребенка. Мать-одиночка едва не угодила за решетку. Для сына Арсения, у которого происходят эпилептические припадки, женщина заказала в Сети микроклизмы с диазепамом. Препарат мальчику не подошел, тогда Коннова выставила остатки лекарства на продажу. Покупатели нашлись быстро – правда, в лице стражей порядка, которые обвинили ее в распространении психотропных веществ. Женщине удалось избежать наказания только благодаря широкому резонансу.

"Мне очень хотелось бы, чтобы услышали проблему того, что мы – мамы больных детей – стараемся достать лекарства подпольно, неофициально. Хотя при всем при этом наше здравоохранение эти лекарства может залицензировать", – отмечала Екатерина Коннова.

Штраф россиянам теперь грозит не только за фальшивые препараты, но и те, что пока не зарегистрированы в России. Тех самых ампул спасения, которые Екатерина Коннова добывала, несмотря на блокировки сайтов, запреты и ограничения.