Руководство кардиодиспансера в Рязани уволили из-за видео с новогодним застольем

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Руководителей кардиодиспансера в Рязани уволили из-за видео с новогодним застольем. Об этом сообщает ТАСС.

Скандал в Областном клиническом кардиодиспансере произошел после появления в СМИ записи, на которой было показано новогоднее застолье в кабинете завотделением прямо посреди рабочего дня. В это время пациенты ожидали приема в коридоре.

После появления этого видео областной Минздрав провел проверку в диспансере. Должностей лишились замглавврача и заведующая диспансерно-консультативным отделением кардиодиспансера. Главный врач получил выговор.