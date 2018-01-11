Замначальника "Матросской Тишины" уволили после проверки в СИЗО

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Заместителя начальника СИЗО "Матросская Тишина" уволили после проверки, сообщает ТАСС. Еще трое сотрудников оперативного отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Проверки условий содержания подследственных и обвиняемых в СИЗО проводились в декабре прошлого года. В прокуратуре заявили, что подозреваемые и обвиняемые находились в камерах разной степени комфортности.

Одна из проверок завершена, остальные продолжаются. Материалы уже передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Проверки в "Матросской Тишине" начали проводить после того, как 14 декабря в столичной прокуратуре узнали о VIP-камерах в изоляторе.