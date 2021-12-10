Юрист рассказала, за какие квартиры не надо платить налог на имущество

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Юрист Дарья Богданова рассказала Москве 24 о неочевидных льготах при уплате за квартиру ежегодного налога на имущество физических лиц.
В России налог платится не со всей площади квартиры, а за вычетом 20 квадратных метров, отметила юрист.
Если речь идет не о квартире, а о комнате, то налоговая база уменьшается на 10 квадратных метров. Таким образом, за комнату площадью менее 10 квадратных метров налог платить также не придется.
Дополнительные льготы есть для многодетных семей. Налогооблагаемая площадь квартиры для них уменьшается на 5 квадратных метров за каждого ребенка.
Если владелец квартиры площадью 50 квадратных метров имеет троих несовершеннолетних детей, то налог платить он будет из расчета кадастровой стоимости 15-метровой квартиры, пояснила юрист.
Также есть категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога на имущество. Среди них:
Однако подача заявления ускорит проверку. В таком случае подтверждающие льготу документы можно подать через личный кабинет на портале ФНС, лично в инспекцию, по почте или в МФЦ, заключила юрист.
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