Юрист рассказала, за какие квартиры не надо платить налог на имущество

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Юрист Дарья Богданова рассказала Москве 24 о неочевидных льготах при уплате за квартиру ежегодного налога на имущество физических лиц.

В России налог платится не со всей площади квартиры, а за вычетом 20 квадратных метров, отметила юрист.





Дарья Богданова юрист Если площадь квартиры равна или меньше 20 квадратных метров, то налоговая база по ней составит 0 рублей. Таким образом, владельцы микроквартир освобождены от уплаты налога на них.

Если речь идет не о квартире, а о комнате, то налоговая база уменьшается на 10 квадратных метров. Таким образом, за комнату площадью менее 10 квадратных метров налог платить также не придется.

Дополнительные льготы есть для многодетных семей. Налогооблагаемая площадь квартиры для них уменьшается на 5 квадратных метров за каждого ребенка.

Если владелец квартиры площадью 50 квадратных метров имеет троих несовершеннолетних детей, то налог платить он будет из расчета кадастровой стоимости 15-метровой квартиры, пояснила юрист.

Также есть категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога на имущество. Среди них:



Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп инвалидности;

инвалиды с детства, дети-инвалиды;

пенсионеры;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих;

и другие. (Полный список закреплен в статье 407 Налогового кодекса РФ)



Дарья Богданова юрист Основания для применения вычетов или льгот направлять в налоговый орган необязательно, так как он применит известные ему сведения.

Привилегией указанные льготники смогут воспользоваться, только если не используют имущество для предпринимательства. Кроме того налоговая льгота распространяется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, то есть на одну из квартир, на один из домов.

Однако подача заявления ускорит проверку. В таком случае подтверждающие льготу документы можно подать через личный кабинет на портале ФНС, лично в инспекцию, по почте или в МФЦ, заключила юрист.

