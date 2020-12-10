Москвич провел в ледяной проруби в "Лосином острове" 31 минуту

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Москвич Сергей Лебедев пробыл в ледяной проруби в "Лосином острове" 31 минуту при температуре воздуха минус 10 градусов. Он рассказал Москве 24, как проходил эксперимент и какие ощущения он испытал после выхода из воды.

Впервые подобный эксперимент Сергей провел два года назад – тогда он продержался в проруби 10 минут. Глядя на мировые рекорды, мужчина решил увеличить время нахождения в воде. "Я давно увлекаюсь закаливанием, и всегда было интересно, сколько можно находиться в воде. Захотелось проверить себя, простоять хотя бы полчаса, хотя это в несколько раз меньше, чем мировой рекорд", – рассказал Сергей.

По словам мужчины, для него находиться в ледяной воде было несложно.





Сергей Лебедев Вода постоянной температуры: встал, стоишь и дышишь, отвлекаешься на что-то, медитируешь, просто ждешь. Самым сложным было выйти из воды. На улице – минус 10, и при таком состоянии хорошо бы в тепло попасть.

Пруд находится в двух километрах от дороги, а у Сергея не было с собой даже горячего чая. Идти обратно 20 минут через лес оказалось непросто. "Когда я вышел из воды, то почувствовал, что руки на морозе перестали слушаться, при этом нужно было как-то одеться. В голове был какой-то шум, и все будто ускорено в два раза. Привычную музыку, играющую в колонке, я слышал в два раза быстрее, как и голоса", – вспоминает мужчина.

Видео: предоставлено героем материала



Сергей Лебедев Почему именно 31 минута? У меня есть знакомый, который 30 минут простоял в воде в более правильных условиях: рядом было тепло, он стоял в шапке. Поэтому я задался целью простоять 31 минуту.

Только после того, как Сергей добрался до такси, он отогрелся и пришел в себя. По словам мужчины, сейчас он чувствует себя отлично. "Я круче стал себя ощущать. В первый день был насморк как очищение организма. На следующий день все супер, чувствую себя заряженным. Не было ни намека на болезнь, ни слабости, ни температуры", – рассказал морж.

Сергей уверяет, что стояние в проруби не может причинить вред организму, если к этому подготовиться. И если бы он делал эксперимент не спонтанно, а подготовился (доступность теплого помещения или автомобиль рядом), то смог бы простоять и час.

В свою очередь, врач-иммунолог Надежда Логина в диалоге с Москвой 24 сообщила, что необходимо различать закаливание и переохлаждение организма. "Закаливание – это умеренное воздействие на организм контрастными температурами, которые действительно тренируют иммунную, сосудистую системы и человек становится менее уязвим к экстремальным ситуациям, которые могут негативно повлиять на здоровье. Уменьшается восприимчивость к разным инфекциям и другим неблагоприятным воздействиям", – отметила Логина.

По словам Логиной, чрезмерная стимуляция любого физиологического процесса может привести к обратным последствиям и торможению защитных реакций организма.





Надежда Логина врач-иммунолог Никакие экстремальные ситуации не являются полезными для организма. Это не закаливание, это переохлаждение.

Врач отметила, что люди, специально испытывающие на себе подобные экстремальные ситуации, могут находиться в состоянии эйфории из-за веществ, которые образуются в организме в такие моменты. "Вырабатываются естественные защитные реакции организма, в том числе опиаты и амины, которые предохраняют наш организм от болевого шока и сосудистых реакций при экстремальных ситуациях", – сообщила Логина.

Врач отметила, что многие стремятся к экстремальным ситуациям в том числе и по причине приятных эмоций, но это не значит, что такие эксперименты безвредны для организма. Логина подчеркнула, что маленьким детям такой экстрим противопоказан.

Ранее москвичей предупредили об опасности выхода на лед. Толщина льда на водоемах составляет от 1 до 4 сантиметров, сохраняется опасность упасть в воду.