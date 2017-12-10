ООН оценил ежегодный объем взяток в мире в 1 трлн долларов

[IMGиз-за коррупционной деятельности мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов=https://b1.m24.ru/c/1004411.483xp.jpg] Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Организации объединенных наций оценили ежегодный объем взяток в мире в один триллион долларов. Об этом сообщает "Центр новостей ООН".

Там отметили, что из-за коррупционной деятельности мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов. При этом в развивающихся странах финансовые потери из-за взяток превышают объемы официальной помощи на развития в 10 раз.

9 декабря в мире отмечали Международный день борьбы с коррупцией. По данным организации "Transparency International", Россия, Украина и Казахстан занимают 131 место в мире по индексу коррупции.