Врач назвала овощ, помогающий обновить организм

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Для правильного функционирования печени и своевременного выведения токсинов из организма нужен антиоксидант глутатион, поддерживать который в организме помогают все виды капусты. Об этом в интервью радио Sputnik сообщает доктор медицинских наук и врач-диетолог Маргарита Королева.

"Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма", – отметила она.

Поэтому, по словам специалиста, включение капусты, являющейся источником серы в рацион, помогает уменьшить вредное влияние окружающей среды на организм. Как утверждает эксперт, сера позволит избежать хронической интоксикации.

"Если вы живете в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогает глутатион и, соответственно, серосодержащие продукты, в том числе капуста", – заключила диетолог.

Ранее Королева сообщила, что людям, страдающим от гипертонии и проблем с почками, в некоторых случаях следует избегать употребления квашеной капусты. Соль в составе квашеной капусты задерживает жидкость, повышает давление и может вызывать отеки. Однако неприятных последствий можно избежать, если приготовить квашеную капусту правильно, то есть без добавления соли.

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