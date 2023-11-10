Москвичам пообещали теплую погоду в предстоящие выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные ожидается температура выше климатической нормы на 5–6 градусов. Об этом пишет RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, ночью столбики термометров покажут 2–4 градуса, а днем – 5–7 градусов. В субботу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. В этот день также ожидается южный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду, уточнил синоптик.

В воскресенье, 12 ноября, в Москву придет атмосферный фронт.

"Уже в ночь с субботы на воскресенье облачно и небольшой дождь. Днем в воскресенье также облачно и дождь, ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду", – добавил Цыганков.

Он рассказал, что в начале следующей рабочей недели также прогнозируется дождь с порывистым ветром.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал москвичам сменить осеннюю уличную одежду на зимнюю из-за понижения температур. Показатели выше нормы сохранятся в столице до 15 ноября, уточнил он. С 11 по 14 ноября столбики термометров днем будут находится в районе 4–7 градусов, а ночью – 1– 4 градусов.

Аномально теплая погода задержится в Москве до 12 ноября