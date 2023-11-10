В ГД предложили ввести контроль за крупными переводами со счетов пенсионеров

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Необходимо проверять крупные переводы пожилых людей на возможное присутствие махинаций со стороны третьих лиц. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Евгений Федоров, направив его главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, передает RT.

По его словам, в СМИ часто появляется информация о мошенничестве в отношении банковских счетов пенсионеров. Так, например, представляясь сотрудниками полиции или службы безопасности банка, аферисты вынуждают их осуществлять переводы крупных сумм. Когда пожилой человек понимает, что его обманули, то деньги не всегда получается вернуть, как и найти тех, кто это сделал.

"Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции на сумму от 50 тысяч рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте от 60 лет и старше", – сказано в материалах к законопроекту.

Дополнительные проверки могут реализовываться в формате беседы в банке при запросе снятия со счета крупной суммы или звонка держателю счета при запросе перевода, заключил депутат.

Ранее пенсионер потратил 1,9 миллиона рублей на приобретение у аферистов "лекарств от всех болезней". Отмечается, что 87-летнему мужчине позвонил якобы зарубежный медицинский специалист, предложивший ему "импортные лекарства" почти от всех заболеваний и для продления жизни. Пенсионер страдает болями в суставах, он согласился купить предложенные препараты, не раз передавая за них деньги курьерам.

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